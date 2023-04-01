Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ташуев оценил ничью «Ахмата» со «Спартаком»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

    «Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, «Спартак» был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счeту — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.

    Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», – сказал Ташуев.

    • Команды сыграли 0:0 впервые с 2013 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • «Ахмат» занимает 6-е место.

    Новости по теме
    «Урал» – «Спартак»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак» 3
    Где смотреть матч «Урал» – «Спартак»: полуфинал Кубка России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 