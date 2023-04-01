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Ташуев оценил ничью «Ахмата» со «Спартаком»

1 апреля 2023, 19:25

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, «Спартак» был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счeту — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.

Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», – сказал Ташуев.

  • Команды сыграли 0:0 впервые с 2013 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • «Ахмат» занимает 6-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Ташуев Сергей
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