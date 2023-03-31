Стали известны подробности прощального ужина Федуна в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как с командой в прошлом году попрощался уже бывший владелец Леонид Федун.

«Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу — было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем, следит.

Прощальный ужин? В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин. Как и большинство людей, я сказал слова благодарности. Я приходил в «Спартак», когда он был там главным. Есть за что сказать спасибо», – считает Денисов.