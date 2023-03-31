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  • Стали известны подробности прощального ужина Федуна в «Спартаке»

Стали известны подробности прощального ужина Федуна в «Спартаке»

31 марта 2023, 20:45
13

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как с командой в прошлом году попрощался уже бывший владелец Леонид Федун.

«Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу — было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем, следит.

Прощальный ужин? В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин. Как и большинство людей, я сказал слова благодарности. Я приходил в «Спартак», когда он был там главным. Есть за что сказать спасибо», – считает Денисов.

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда взяла все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил Федун Леонид
Комментарии (13)
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koli4ka
1680287958
п"илять, а меня чаво на прощальный ужин не позвали?, во бы приятностей Арнольдычу наговорил бы, да и водочки под сёмгушку попил бы...
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diamondfan
1680288210
Пиюююююдрун!
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гууд
1680292197
а потом баня и заремку по кругу))))
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lordmrv
1680340027
Леонид, спасибо! Спасибо, что есть свой стадион, спасибо что не был равнодушным. И пусть недруги захлебнутся своей желчью.
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alefreddy
1680340328
да денег много в клуб вложил а вот менеджеры и агенты слабые или ушлые
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