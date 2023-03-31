«Химки» отреагировали на слухи о ликвидации клуба

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев не подтвердил информацию, что клуб может закрыться.

«Это фейк. У нас есть долгосрочная стратегия, утверждeнный пятилетний бюджет. Все инвесторы и партнeры выполняют свои обязательства. Финансовых проблем и задолженностей нет. Говорить при таких условиях о каком-то распаде неуместно.

Нет сомнений, что клуб сохранит инвесторов партнeров. Не верьте слухам – у нас всe хорошо. Команда сегодня возвращается со сборов из Турции», – сказал Оленев.