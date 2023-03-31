«Химки» могут закрыться летом

«Химкам» грозит потеря профессионального статуса. Об этом написал инсайдер Сергей Ильев.

«В случае вылета из РПЛ могут раствориться «Химки». Московской области клуб не особо нужен, а Туфан Садыгов может отойти в сторону. Долгосрочные контракты там такие, что на 200 миллионов рублей в Первой лиге сыграть не получится», – написал Ильев.