«ПСЖ» изменил решение по будущему Месси после вмешательства эмира Катара

«ПСЖ» решил сохранить в составе нападающего Лионеля Месси.

Сообщалось, что в парижском клубе готовятся к уходу 35-летнего футболиста, однако ситуация изменилась.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани хочет, чтобы аргентинец остался в команде.

В связи с этим «ПСЖ» улучшил условия для Месси по продлению контракта.

Речь идет о повышении зарплаты и заключении соглашения на больший срок, чем планировалось изначально.

Сам форвард пока сомневается в целесообразности продолжения карьеры во Франции. Он недоволен, что клуб с таким экономическим потенциалом не выигрывает значимые трофеи.