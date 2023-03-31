«ПСЖ» изменил решение по будущему Месси после вмешательства эмира Катара

«ПСЖ» решил сохранить в составе нападающего Лионеля Месси.
Сообщалось, что в парижском клубе готовятся к уходу 35-летнего футболиста, однако ситуация изменилась.
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани хочет, чтобы аргентинец остался в команде.
В связи с этим «ПСЖ» улучшил условия для Месси по продлению контракта.
Речь идет о повышении зарплаты и заключении соглашения на больший срок, чем планировалось изначально.
Сам форвард пока сомневается в целесообразности продолжения карьеры во Франции. Он недоволен, что клуб с таким экономическим потенциалом не выигрывает значимые трофеи.
Источник: Mundo Deportivo