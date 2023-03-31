Малком раскрыл секрет снижения травматичности

Вингер «Зенита» Малком рассказал, как ему удалось стать менее травматичным.

– У вас были серьезные травмы во время выступления за «Зенит». Писали, что во время восстановления от одной из них вы изменили рацион, почти отказавшись от красного мяса в пользу белого. До сих пор так питаетесь? И кто вам это подсказал?

– Действительно, в какой-то момент я очень серьезно пересмотрел свое отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал попробовать поменьше есть красного мяса, и побольше белого.

Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел. Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях.

Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я не любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером.

Однако начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело.

В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру. Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше.

Игрок в России с 2019 года.

В феврале Малком получил российский паспорт.

Это самый дорогой футболист РПЛ (24 миллиона евро).

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