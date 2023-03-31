Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Малком раскрыл секрет снижения травматичности

31 марта 2023, 15:34
1

Вингер «Зенита» Малком рассказал, как ему удалось стать менее травматичным.

– У вас были серьезные травмы во время выступления за «Зенит». Писали, что во время восстановления от одной из них вы изменили рацион, почти отказавшись от красного мяса в пользу белого. До сих пор так питаетесь? И кто вам это подсказал?

– Действительно, в какой-то момент я очень серьезно пересмотрел свое отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал попробовать поменьше есть красного мяса, и побольше белого.

Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел. Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях.

Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я не любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером.

Однако начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело.

В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру. Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше.

  • Игрок в России с 2019 года.
  • В феврале Малком получил российский паспорт.
  • Это самый дорогой футболист РПЛ (24 миллиона евро).

10 фактов о Малкоме: жил в детстве в гараже, получал от Месси советы, на 100% ощущает себя русским

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1680268984
В современном футболе нет мелочей.
Ответить
Главные новости
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
Все новости
Все новости
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
110
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+