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Газзаев назвал величайшую политическую катастрофу XX века

31 марта 2023, 11:47
5

Бывший депутат Госдумы и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о распаде СССР.

– Как вы восприняли распад СССР?

– Это была величайшая катастрофа XX века. В одночасье рухнуло все – и мы оказались в другой стране. Разруха, законов нет, развал армии, экономики, межнациональные конфликты. Фактически страной управляла улица.

Люди не знали, как и чем кормить своих детей. Многие мои друзья, оказавшись в новой геополитической реальности, просто не смогли встроиться в новую жизнь.

Страна стала одним большим базаром. Все чем-то приторговывали, как-то надо было выживать, сохранить семью. Перспектив было – ноль.

Честно, не понимаю, как можно было развалить такую мощную империю? Люди, которые тогда стояли во главе нашей страны, были слюнтяи какие-то, слабые руководители. Помню лидеров ГКЧП. Когда их показывали по телевидению, они тряслись, подтирали сопли, заикались и дрожали от страха.

Конечно, нужно было сделать все, чтобы сохранить страну. Ввести рыночную экономику. То, что сделал Китай. Разве у нас возможностей меньше, чем у Китая?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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dragoon000320
1680252640
прям слово в слово повторяет слова своего господина, пес смердящий...
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Добрый Бобер
1680257961
Нас всё это ждёт снова и в гораздо большем объёме. Разгребать то, что наворотил Пу мы будем гораздо дольше.
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R_a_i_n
1680263892
Газаев родом из того Союза. Пожил не мало в той стране. Все правильно он говорит.
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zigbert
1680287134
Но все же 2я Мировая ***** принесла намного больше горя и потерь.
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