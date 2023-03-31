Газзаев назвал величайшую политическую катастрофу XX века

Бывший депутат Госдумы и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о распаде СССР.

– Как вы восприняли распад СССР?

– Это была величайшая катастрофа XX века. В одночасье рухнуло все – и мы оказались в другой стране. Разруха, законов нет, развал армии, экономики, межнациональные конфликты. Фактически страной управляла улица.

Люди не знали, как и чем кормить своих детей. Многие мои друзья, оказавшись в новой геополитической реальности, просто не смогли встроиться в новую жизнь.

Страна стала одним большим базаром. Все чем-то приторговывали, как-то надо было выживать, сохранить семью. Перспектив было – ноль.

Честно, не понимаю, как можно было развалить такую мощную империю? Люди, которые тогда стояли во главе нашей страны, были слюнтяи какие-то, слабые руководители. Помню лидеров ГКЧП. Когда их показывали по телевидению, они тряслись, подтирали сопли, заикались и дрожали от страха.

Конечно, нужно было сделать все, чтобы сохранить страну. Ввести рыночную экономику. То, что сделал Китай. Разве у нас возможностей меньше, чем у Китая?