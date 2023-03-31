Малком рассказал, против какой команды в России играть сложнее всего

Полузащитник «Зенита» Малком назвал самого неудобного соперника в России.

– Есть ли у вас в России самый неудобный соперник? Защитник, против которого тяжелее всего играть? Команда?

– Порой гораздо сложнее играть против клубов из нижней части таблицы.

Например, помню, как тяжело было в гостях против «Уфы»: они почти всегда закрывались на своей половине, проводили почти все время в собственной штрафной. Приходилось тратить очень много сил, чтобы вскрыть такую защиту. К сожалению, нам это не всегда удавалось.

Против соперников из верхов таблицы, которые сами любят играть в атаку – намного проще. Что касается конкретно имен, то никого не хотел бы выделять. В России много добротных, сильных защитников.

Если говорить о соперниках, то мы с ребятами всегда по-особенному настраиваемся на московские команды, и победа над ними приносит максимальное удовольствие как нам, так и болельщикам.

Игрок в России с 2019 года.

В феврале Малком получил российский паспорт.

Это самый дорогой футболист РПЛ (24 миллиона евро).

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