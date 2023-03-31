«Думаю, его история в клубе завершилась»: легенда ЦСКА не верит в возвращение Марио Фернандеса

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо считает, что Марио Фернандес не вернется в московский клуб.
– Как поживает футболист «красно‑синих» Марио Фернандес? Ждать ли его обратно в Россию?
– У него все хорошо, играет в «Интернасьонале». Не уверен, что он вернется в ЦСКА, думаю, его история в московском клубе завершилась.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»