«Думаю, его история в клубе завершилась»: легенда ЦСКА не верит в возвращение Марио Фернандеса

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо считает, что Марио Фернандес не вернется в московский клуб.

– Как поживает футболист «красно‑синих» Марио Фернандес? Ждать ли его обратно в Россию?

– У него все хорошо, играет в «Интернасьонале». Не уверен, что он вернется в ЦСКА, думаю, его история в московском клубе завершилась.