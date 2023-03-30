«Надо спрашивать с тренера, а не анус ему языком штукатурить»: журналист Егоров жестко ответил Слуцкому

Журналист Сергей Егоров отреагировал на слова Леонида Слуцкого.

Ранее Валерий Карпин сказал, что не держится за свое место в сборной России.

Тренера обвинили в безразличии. В частности, критика прозвучала от министра спорта РФ.

Слуцкий заступился за Карпина, заявив: «Тупой, фантастический по идиотизму вопрос его заставил так ответить. Это не был его посыл».

«Леонид Слуцкий решил поучить мастерству вопросов. Ужасная и тупая – это ваша работа в Казани, Леонид Викторович. Где вы не просто обосрались (ваше выражение, не претендую) жидко, и «Рубин» вылетел.

Ходил и подтирал за вами, как за грудничком, Рустем Фидаевич [Сайманов] и защищал, понимая уже, что перебор и аукнется.

Алаверды – была и фантастическая по идиотизму фраза «мы превратились в группу игроков» – это к вопросу про способность преодолевать трудности и мотивировать команду.

У человека, который вам доверил, клуб отобрали в один день. Отобрали клуб, который он несколько лет назад спас от банкротства.

А вы проект завалили. Не ФИФА это сделал своим решением по иностранцам, не судьи, а вы. И потом в очередном комическом залете что-то шутили про «Рубин», камень и говно – просто отозвались на ребус. А на самом деле – «Рубин»-то утонул в Первую лигу, а вы – мда.

Вопрос мой Карпину абсолютно нормальный. Когда сборная играет плохо, спрашивать надо с тренера, а не анус ему, как вы с Казанским, контекстом и языком своим штукатурить.

И если дуэт Слуцкий – Казанский сопит, потеет и не тонет – значит, все норм, все я правильно делаю», – написал Егоров в своем телеграм-канале.