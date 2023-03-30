«Даже не цирк, а детский сад»: Юран раскритиковал АПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.

«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад – ребeнка обидели. Бог им судья.

Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Канчельскиса не включили.

Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать... Детский сад. Это и несмешно, и смешно», – сказал Юран.

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