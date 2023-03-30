«Даже не цирк, а детский сад»: Юран раскритиковал АПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.
«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад – ребeнка обидели. Бог им судья.
Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Канчельскиса не включили.
Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать... Детский сад. Это и несмешно, и смешно», – сказал Юран.
Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:
- Андрей Канчельскис – 48 голов.
- Андрей Аршавин – 23 гола.
- Роман Павлюченко – 21 гол.
- Павел Погребняк – 11 голов.
- Динияр Билялетдинов – 8 голов.
- Алексей Смертин – 2 гола.
Источник: «Чемпионат»