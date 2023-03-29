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Топ-10 игроков не старше 21 года: версия ESPN

29 марта 2023, 20:05
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Издание ESPN составило рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года. Он выглядит так.

1. Джуд Беллингем, «Боруссия» Д.

Уже несколько лет зажигает в Германии и, скорее всего, летом ее покинет. Почти все топы АПЛ хотят его видеть. То же самое касается «Реала». Фаворитом на игрока инсайд-сообщество называет «Манчестер Сити».

2. Педри, «Барселона».

Каталонский кантерано, в раннем возрасте ворвавшийся в основу родного клуба. Ему ничего не мешает стать новым Хави или Иньестой, то есть провести на «Камп Ноу» почти всю карьеру.

3. Букайо Сака, «Арсенал».

Единственный игрок лондонского клуба со стоимостью более 100 миллионов евро. Несмотря на промах в финальной серии пенальти Евро-2020, не сник, не опустил руки, а продолжил планомерно прогрессировать.

4. Джамал Мусиала, «Бавария».

Самый дорогой игрок клуба (110 миллионов евро). Сейчас травмирован. Как быстро вернется на прежний уровень – вопрос.

5. Гави, «Барселона».

Почему-то оказался в рейтинге ниже друга и одноклубника Педри. Это спорная точка зрения ESPN.

6. Эдуардо Камавинга, «Реал».

Придя в самый статусный клуб мира, органично вписался в середину поля. Тренер Карло Анчелотти дозирует игровое время французу, что должно помочь ему в дальнейшем.

7. Габриэль Мартинелли, «Арсенал».

Как только начал появляться в основе «Арсенала», не блистал, не выглядел будущей звездой. Однако прибавил и сейчас выступает важной частицей мчащегося к чемпионству механизма. Правда, втащить клуб дальше 1/8 финала Лиги Европы не сумел – вылетели от «Спортинга».

8. Флориан Вирц, «Байер».

Появился в основе леверкузенцев после выхода Бундеслиги из пандемийной спячки в 2020 году. Сразу зарекомендовал себя как большой талант. Маловероятно, что 19-летний игрок сборной Германии надолго задержится в статусе «аспиринового».

9. Йошко Гвардиол, «Лейпциг».

Впечатлил надежной игрой на чемпионате мира-2022. После него интерес к хорвату со стороны больших клубов усилился. Фаворит – «Манчестер Сити», где произойдет воссоединение с почти однофамильцем.

10. Мойзес Кайседо, «Брайтон».

Зимой вокруг эквадорца, тоже участника ЧМ-2022, развернулась большая трансферная драма. «Арсенал» очень хотел игрока, но «Брайтон» ни в какую не отпустил. По крайней мере, до лета.

Фото: AFLO, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, dpa/Global Look Press.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Боруссия Д Барселона Арсенал Сака Букайо Беллингем Джуд Педри
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Джамал Мусиала с каких пор в Барселоне играет ?
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