Президент «Торпедо» объяснил отставку Талалаева

Ярослав Савин, президент «Торпедо», объяснил, почему клуб на прошлой неделе уволил Андрея Талалаева.

— Правда ли, что вы расстались с прежним тренером из-за того, что он был недоволен отменой сбора в Краснодаре.

— Нет. Сначала мы приняли решение о расторжении договора, а потом отмерили сбор в Краснодаре. Мы готовы были оплатить сбор, чтобы команда поехала туда.

— Тогда почему расстались? Пока звучат общие формулировки…

— Есть результаты, есть позиция тренерского штаба, руководства. Мы понимали, что надо что-то менять. Работа проведена прежним штабом большая, но дальше достичь целей у нас вместе не получалось. Ответственность за это на клубе и руководстве. У нас к Талалаеву и его штабу нет претензий. Они проделали большую работу. Но по каким-то причинам результат, которого мы вместе хотели, не достигли.