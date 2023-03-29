Малком рассказал об уровне своего русского языка

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

«За время в Петербурге я стал достаточно хорошо понимать язык. По крайней мере, когда слышу рядом русскую речь, многие вещи улавливаю без переводчика. Конечно, сложно пока самому говорить. Если в чeм-то надо разобраться, переспрашиваю Вильяма Оливейру – он всегда приходит на помощь. Какие-то мысли могу изложить на русском. Может, я сделаю это с ошибками, но лучше так, чем ничего.

На самом деле не хватает времени, чтобы взять и начать полноценно заниматься с преподавателем. Но и того багажа, который у меня есть, – его достаточно в повседневной жизни. В целом у меня есть предрасположенность к языкам: я знаю французский, испанский, мой родной португальский. Наверное, нескоро смогу свободно говорить по-русски, однако в целом уровень у меня неплохой», – сказал Малком.