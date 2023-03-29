Объявлены судьи на матчи 1/2 финала Кубка России

РФС назначил судей на матчи 1/2 финала Кубка России в Пути регионов и в Пути РПЛ.

Путь РПЛ. 1/2 финала

4 апреля (вторник)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.

5 апреля (среда)

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валерий Данченко.

Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап

4 апреля (вторник)

«Динамо» – «Акрон»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Алексей Стипиди.

6 апреля (четверг)

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов.