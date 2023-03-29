Карпин ответил министру спорта России: «Он с командой и болельщиками?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей реакции на слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

Карпин после игры с Ираном сказал, что не держится за место в сборной. Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

– Какая у вас была реакция, когда в день матча с Ираком вы прочитали такие слова от министра спорта?

– К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

– Фраза про то, что «надо определиться: ты с нами – с командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе», задела?

– Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?