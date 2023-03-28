«Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему увольнения («РБ Спорт»)

Андрей Талалаев на прошлой неделе покинул пост главного тренера «Торпедо».
По информации «РБ Спорт», при разрыве контракта с «Торпедо» тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени.
В случае выполнения этого пункта Талалаеву выплатят компенсацию за расторжение договора.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- 28 марта клуб объявил о назначении испанца Пепа Клотета главным тренером.
Источник: «РБ Спорт»