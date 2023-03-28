«Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему увольнения («РБ Спорт»)

Андрей Талалаев на прошлой неделе покинул пост главного тренера «Торпедо».

По информации «РБ Спорт», при разрыве контракта с «Торпедо» тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени.

В случае выполнения этого пункта Талалаеву выплатят компенсацию за расторжение договора.