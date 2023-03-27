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  • «Не нужно унижаться перед русофобами»: Юран призвал РФС уйти в Азию

«Не нужно унижаться перед русофобами»: Юран призвал РФС уйти в Азию

27 марта 2023, 21:26
8

Сергей Юран считает, что российскому футболу пора переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты – нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит.

Сколько? Год, два, десять лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен.

Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.

Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия – мировая держава. Самоуважение должно быть», – сказал Юран.

  • Россию отстранили от международных соревнований в конце февраля 2022 года.
  • После этого сборная провела 5 товарищеских матчей с соперниками из Азии.
  • Команда дважды победила (Киргизия, Ирак) и трижды сыграла вничью (Таджикистан, Узбекистан, Иран).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Юран Сергей
Комментарии (8)
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eugen-han
1679944095
Всё верно, если и допустят, то судейство будет как бы по правилам, но по ***** стан.дартам и не в нашу пользу. Быть терпилами не совсем нужная нам перспектива.
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barka22
1679947239
смешной этот Юран, ментальность на уровне подростка((
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САДЫЧОК
1679948219
Тупее барсика- только Тарасов ! Точка.
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моэм
1679950450
Юран не понимает , что на деле Россия уже не мировая держава , поскольку наше мнение в мире не авторитет .... сейчас в Россию может плюнуть самая задроченная и плюгавая страна в мире , БЕЗНАКАЗАННО !!!....да и не может страна считаться мировой державой если постоянно готова лизнуть жопу западу , я не имею ввиду народ.....вот когда накостыляем всем и вернём хотя бы половину уважения уровня СССР , тогда они сами пришлют приглашение с Гимном и Флагом .
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zigbert
1680090345
В Азии тоже нас ждут без особого энтузиазма. Но не известно как скажется на нашем футболе вся эта переориентация.
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