«Не нужно унижаться перед русофобами»: Юран призвал РФС уйти в Азию

Сергей Юран считает, что российскому футболу пора переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты – нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит.

Сколько? Год, два, десять лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен.

Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.

Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия – мировая держава. Самоуважение должно быть», – сказал Юран.