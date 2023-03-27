«Не нужно унижаться перед русофобами»: Юран призвал РФС уйти в Азию

Сергей Юран считает, что российскому футболу пора переходить в Азиатскую конфедерацию.
«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты – нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит.
Сколько? Год, два, десять лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен.
Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.
Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия – мировая держава. Самоуважение должно быть», – сказал Юран.
- Россию отстранили от международных соревнований в конце февраля 2022 года.
- После этого сборная провела 5 товарищеских матчей с соперниками из Азии.
- Команда дважды победила (Киргизия, Ирак) и трижды сыграла вничью (Таджикистан, Узбекистан, Иран).
Источник: «Р-Спорт»