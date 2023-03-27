Дюков ответил, планируется ли упрощение системы Fan ID

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с введением Fan ID на стадионах.

«Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всe это будет. Есть закон, который вступил в силу – его надо выполнять.

Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча.

Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение.

Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», – сказал Дюков.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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