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Дюков ответил, планируется ли упрощение системы Fan ID

27 марта 2023, 11:31
6

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с введением Fan ID на стадионах.

«Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всe это будет. Есть закон, который вступил в силу – его надо выполнять.

Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча.

Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение.

Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», – сказал Дюков.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1679906794
Дюков с Fan ID не решает, это Дума наша думала-думала и придумала. Либерасты то есть!
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моэм
1679909018
Удобная и нет проблем с получением ???....Полное ощущение что Дюков или живёт не в России или в упор не видит народа , настолько высоко вознёсся ....всего 100 лет назад народ опускал таких на землю . а чаще всего на 2 м. ниже.
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Enter2006
1679909637
"Призываю всех получить Fan ID"... А не пошёл бы ты, Господин Дюков, накуй?!!
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Дядя Серёжа
1679910228
Может бирка из роддома поканает?
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NewLife
1679924368
"ввели Fan ID из-за соображений безопасности." Потомушта у каждого болельщика к кармане граната с обедненным ураном.
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