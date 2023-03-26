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  • Кавазашвили – Карпину: «Не надо кривляться, имейте мужской характер»

Кавазашвили – Карпину: «Не надо кривляться, имейте мужской характер»

26 марта 2023, 19:44
1

Бывший футболист СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Карпин ранее сказал, что не держится за свое место в сборной.
  • Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием специалиста.
  • Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Олег Матыцин имеет вес в развитии спорта в России, и не надо Валерию Георгиевичу постоянно лукавить, мне не нравится это, мол, скажут уйти, я уйду, нет – останусь. Ну что это такое? Какой-то принцип у него должен быть.

Хотите снимать с должности, мол, снимайте – это неправильная постановка вопроса. Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер.

И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу.

Я, как ни странно, впервые в жизни поддержу чиновника высокого класса. Почему? Валерий Георгиевич является официальным лицом нашего высшего футбольного мастерства. И когда он первоначально поставил условия совмещать должность главного тренера сборной и ростовской команды, то РФС и все пошли ему навстречу. Это говорит о том, что его назначение было не случайным, а целенаправленным и с большой надеждой на то, что он оправдает это высочайшее доверие», – сказал Кавазашвили.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия Карпин Валерий Кавазашвили Анзор
Комментарии (1)
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Artemka444
1679856183
Рот бы уже закрыл бы!!!
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