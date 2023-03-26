Кутателадзе рассказал, как «Зенит» пытался его переманить из «Спартака»

Бывший форвард системы «Спартака» Николоз Кутателадзе рассказал, что его хотел подписать «Зенит».

«Получение российского паспорта? Нужно было собрать много документов. Тяжело, но помог клуб. Потом сдал несложный экзамен по русскому языку (тест и собеседование) и получил паспорт. После этого мной заинтересовался «Зенит»? Это было второе предложение от «Зенита». Первое – летом 2019-го во время сборов со «Спартаком». Зарплата – гораздо больше, чем в «Спартаке», плюс бонусы мне и отцу. Но мы не могли так поступить со «Спартаком».

Потом клуб снова вышел на отца. На одну из моих игр приезжали Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Они говорили, что я сначала буду играть во второй команде с дальнейшим переходом в основу. Из-за этого «Спартак» не хотел заявлять меня на сезон? Не думаю. Спортивный директор Дмитрий Попов почему-то хотел убрать меня из клуба, не давал тренироваться в «Спартаке-2». Несмотря на это, благодарен клубу и всем, с кем работал», – сказал грузинский игрок.