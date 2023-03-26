Карвальо: «Нам не хватает усача Газзаева»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо скучает по экс-тренеру команды Валерию Газзаеву.

— Что сказал Валерий Газзаев в перерыве матча финала Кубка УЕФА — почему вы тогда перевернули игру?

— Сейчас уже не помню его слова. Но по его лицу можно было судить о многом — по тому, как говорил и смотрел, какая гримаса… В тот момент на лице Валерия Георгиевича был гнев, негодование всем происходящим, это замативировало меня и Вагнера Лава. Мы просто посмотрели ему в глаза — он кипел.

А сегодня в раздевалке (во время товарищеского матча с 2DROTS (1:2) – прим. «Бомбардира») мы проводили параллели, сравнивали с нашими временами — нам немножко не хватает такого вот усача Валерия Георгиевича. Его духа, когда он подойдет и спросит по полной.