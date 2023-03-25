Карвальо сделал оптимистичное заявление в адрес фанатов ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо обратился к фанатам команды после товарищеского матча против 2DROTS (1:2).

«Хотел бы пожелать болельщикам ЦСКА, чтобы они верили и продолжали поддерживать клуб. Знаю, что уже долгое время не было титулов. Но, уверен, с вашей поддержкой ЦСКА вернeтся на победный путь. Пожалуйста, не теряйте веру. Впереди ещe будут замечательные победы», – сказал бразилец.