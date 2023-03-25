Карвальо сделал оптимистичное заявление в адрес фанатов ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо обратился к фанатам команды после товарищеского матча против 2DROTS (1:2).
«Хотел бы пожелать болельщикам ЦСКА, чтобы они верили и продолжали поддерживать клуб. Знаю, что уже долгое время не было титулов. Но, уверен, с вашей поддержкой ЦСКА вернeтся на победный путь. Пожалуйста, не теряйте веру. Впереди ещe будут замечательные победы», – сказал бразилец.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: «Чемпионат»