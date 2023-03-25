«Можно и 36 команд»: инвестор «Химок» – о расширении РПЛ

Туфан Садыгов считает, что число клубов в РПЛ можно увеличить более чем в два раза.
По мнению, главного инвестора «Химок», лигу можно расширить до 36 команд.
– Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд – слишком мало...
– Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге.
Станет больше – увеличится число матчей, лига будет развиваться.
– То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?
– Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Команда набрала 13 очков в 20 турах.
- За подмосковный клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.
Источник: «Спорт-Экспресс»