«Торпедо» не ведет переговоры с другими тренерами после отставки Талалаева

«Торпедо», вероятно, возглавит тренер из системы клуба.

После отставки Андрея Талалаева москвичи не ведут переговоры с другими специалистами.

Пока обязанности главного тренера исполняет Юрий Нагайцев.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.

При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.

«Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.

Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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