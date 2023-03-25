«Торпедо» не ведет переговоры с другими тренерами после отставки Талалаева

«Торпедо», вероятно, возглавит тренер из системы клуба.
После отставки Андрея Талалаева москвичи не ведут переговоры с другими специалистами.
Пока обязанности главного тренера исполняет Юрий Нагайцев.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.
Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента
Источник: Metaratings