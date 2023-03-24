Стала известна причина, по которой «Бавария» решила назначить Тухеля главным тренером

Бывший тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель возглавит «Баварию».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 49-летний немец впечатлил руководство «Баварии» своими планами по развитию нынешней команды. Это стало решающим фактором его назначения.
Тухель последние несколько недель живет в Мюнхене и уже в понедельник проведет первую тренировку с «Баварией». Юлиан Нагельсман не работал с командой последние дни.
- «Бавария» подпишет контракт с Тухелем на 2,5 года.
- Тухель тренировал в Германии «Боруссию» Д и «Майнц.
- Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 года.
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга