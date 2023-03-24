Стала известна причина, по которой «Бавария» решила назначить Тухеля главным тренером

Бывший тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель возглавит «Баварию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 49-летний немец впечатлил руководство «Баварии» своими планами по развитию нынешней команды. Это стало решающим фактором его назначения.

Тухель последние несколько недель живет в Мюнхене и уже в понедельник проведет первую тренировку с «Баварией». Юлиан Нагельсман не работал с командой последние дни.