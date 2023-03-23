Турецкий журналист раскрыл секрет резкого прогресса Оздоева при Пирло

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка объяснил резкий прогресс полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева под руководством тренера Андреа Пирло.

«Оздоев был нерешителен и недостаточно готов физически в первых матчах. Были моменты, когда он выпадал из игры. Его ставили плеймейкером перед защитой, но было ощущение, что это не совсем его роль.

Позже эта функция перешла к Риччи, Оздоев оказался на свободной позиции в центре поля, и его эффективность сразу увеличилась.

В целом изменение системы игры Андреа Пирло сказалось и на результативности Оздоева. Если в первых семи-восьми матчах «Карагюмрюк» делал ставку на оборону и неторопливый розыгрыш мяча, то затем стал играть быстрыми атаками», — сказал Будка.