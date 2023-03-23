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  • Мостовой объяснил, почему не согласился бы возглавить «Торпедо»

Мостовой объяснил, почему не согласился бы возглавить «Торпедо»

23 марта 2023, 12:41
4

Александр Мостовой ответил, готов ли он к работе в «Торпедо».

«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка?

Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – заявил Мостовой.

  • Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
  • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
  • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Enter2006
1679566221
Мостовой не согласился бы возглавить Торпедо, потому что он нах никому там не нужен и у него тренерской лицензии нет ))
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Ziklop
1679566570
тебе никто и не предлагал! Юрана не хотелось бы видеть на этом месте, результат понятен будет для него, это те же химки, только имя главного кардинала в тени!
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wobaekat
1679567662
Бородюк бухал во время тренировок, Зачем им такой же Мостовой
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моэм
1679650810
За прошлые годы Мостовой НЕ тренировал несколько НЕ пригласивших его команд из низших лиг , а теперь собрался НЕ тренировать Не пригласившую его команду из РПЛ .....парень растёт прямо на глазах ....скоро он будет НЕ тренировать НЕ приглашающий его Юве , а там и до Бары с Реалом недалеко .
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