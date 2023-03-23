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    Мостовой объяснил, почему не согласился бы возглавить «Торпедо»

    Александр Мостовой ответил, готов ли он к работе в «Торпедо».

    «Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка?

    Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

    Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – заявил Мостовой.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
    • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

    Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1069

      wobaekat 3 часа назад

      Бородюк бухал во время тренировок, Зачем им такой же Мостовой

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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 3 часа назад

      Что вы накинулись на Мостового ?
      Всем понятно , что команда рухнет в ФНЛ, появление Талалаева только усугубило ситуацию. Новый придёт не спасать , а работать в ФНЛ , ну и просто получать зп уже неплохо.

      0
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      Рейтинг: +4011

      Ziklop 3 часа назад

      тебе никто и не предлагал! Юрана не хотелось бы видеть на этом месте, результат понятен будет для него, это те же химки, только имя главного кардинала в тени!

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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 3 часа назад

      Мостовой не согласился бы возглавить Торпедо, потому что он нах никому там не нужен и у него тренерской лицензии нет ))

      4
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      Рейтинг: +25035

      bset 3 часа назад

      Мостовой не пошел бы возглавить Торпедо (как и любой другой клуб), потому что он умеет только языком чесать. Мол, я был хорошим футболистом, значит и тренер хороший. Зовите меня в Барсу сразу.

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