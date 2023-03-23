Мостовой объяснил, почему не согласился бы возглавить «Торпедо»

Александр Мостовой ответил, готов ли он к работе в «Торпедо».

«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка?

Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – заявил Мостовой.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.

При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.

«Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.

Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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