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    Быстров раскрыл детали трансфера из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

    Бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова спросили про трансфер из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

    «Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, я сказал друзьям, что при первой возможности, когда меня позовут обратно, вернусь домой.

    Контракт со «Спартаком» был построен так, что если я сказал, что перехожу, то переход состоится», – сообщил Быстров.

    • «Зенит» в 2005 году продал игрока «Спартаку» за 4 миллиона евро, а через 4 года вернул за 9 миллионов.
    • Быстров с «Зенитом» дважды брал РПЛ.
    • Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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