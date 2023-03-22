Быстров раскрыл детали трансфера из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

Бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова спросили про трансфер из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.
«Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, я сказал друзьям, что при первой возможности, когда меня позовут обратно, вернусь домой.
Контракт со «Спартаком» был построен так, что если я сказал, что перехожу, то переход состоится», – сообщил Быстров.
- «Зенит» в 2005 году продал игрока «Спартаку» за 4 миллиона евро, а через 4 года вернул за 9 миллионов.
- Быстров с «Зенитом» дважды брал РПЛ.
- Игрок – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова