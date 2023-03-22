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  • Быстров раскрыл детали трансфера из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

Быстров раскрыл детали трансфера из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

22 марта 2023, 21:17
16

Бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова спросили про трансфер из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

«Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, я сказал друзьям, что при первой возможности, когда меня позовут обратно, вернусь домой.

Контракт со «Спартаком» был построен так, что если я сказал, что перехожу, то переход состоится», – сообщил Быстров.

  • «Зенит» в 2005 году продал игрока «Спартаку» за 4 миллиона евро, а через 4 года вернул за 9 миллионов.
  • Быстров с «Зенитом» дважды брал РПЛ.
  • Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (16)
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Persona_non_Grata
1679510210
5 лямов в плюсе - нормально обули Зенит )))
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эд100
1679510600
бесхребетная, беспринципная гнида, был есть и останется. этому сурикату надо памятник поставить, как образцу лицемерия и предательства
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шахта Заполярная
1679511316
Из таких быстровых и состоит весь сенит.
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R_a_i_n
1679516136
Как к футболисту Быстрову в составе Спартака вообще нет претнезий. Контракт отрабатывал на совесть. Трио Алекс, Быстров, Веллитон шороху навели в чемпионате. Он Питерский... и в полне естественно, когда позвали домой он поехал домой. Это нормально. Спасибо за годы в Спартаке.
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hehejerje
1679521520
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zigbert
1679553776
О внутреннем мире Быстрова мало кто знал тогда. Это сейчас по его выступлениям можно получить представление о его характере. По игре в Спартаке к нему нет претензий. Честно отработал свой контракт и никаких нападок на оба клуба с его стороны не было.
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Fancyfall
1679557869
и что это за новость? об этом открыто говорили в 2009 г.
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alefreddy
1679561466
ничего нового зачем эта информацмя
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Опорник84
1679570406
А что Быстров? Нормально отработал в Спартаке. Выдался момент вернулся в зенит. Его город, его клуб, нормальные люди поймут.
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Дядя Серёжа
1679632115
Наконец то я успокоился после 2009 года
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