Быстров раскрыл детали трансфера из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

Бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова спросили про трансфер из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

«Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, я сказал друзьям, что при первой возможности, когда меня позовут обратно, вернусь домой.

Контракт со «Спартаком» был построен так, что если я сказал, что перехожу, то переход состоится», – сообщил Быстров.