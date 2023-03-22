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    Тренер «Ариса»: «Кокорин точно заслуживает быть в сборной России»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что его форвард Александр Кокорин достоин вызова в сборную России.

    «Вызов в сборную – это всецело решение тренера национальной команды. Мне тяжело рассуждать на этот счeт, но я могу точно сказать, что Саша в потрясающей форме, он получает удовольствие от команды, от стиля нашей игры. Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то ещe доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», – сказал белорус.

    • Валерий Карпин не вызвал Кокорина на мартовский сбор.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 22 матча, 11 голов, 5 ассистов.
    • Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1381

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Да он сразу занеможет в Россию возвращаться, как обтрухался Головин с Миранчуком. Гыгыгы

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