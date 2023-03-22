Тренер «Ариса»: «Кокорин точно заслуживает быть в сборной России»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что его форвард Александр Кокорин достоин вызова в сборную России.

«Вызов в сборную – это всецело решение тренера национальной команды. Мне тяжело рассуждать на этот счeт, но я могу точно сказать, что Саша в потрясающей форме, он получает удовольствие от команды, от стиля нашей игры. Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то ещe доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», – сказал белорус.