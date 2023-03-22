Агент Лички заявил, что Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» из-за денег

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, объяснил, почему нападающий Владимир Писарский сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

— Что вы имеете в виду?

— Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

— Обида — не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку?

Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».