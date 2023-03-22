Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Лички заявил, что Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» из-за денег

    Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, объяснил, почему нападающий Владимир Писарский сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

    — Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

    — Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

    — Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

    — Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

    — Что вы имеете в виду?

    Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

    — Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

    — Обида — не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку?

    Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».

    • 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
    • Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).

    Новости по теме
    Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский – никакой» 1
    В «Крыльях Советов» отреагировали на невызов третьего бомбардира сезона РПЛ Писарского в сборную России 2
    Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11