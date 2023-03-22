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  • Агент Лички заявил, что Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» из-за денег

Агент Лички заявил, что Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» из-за денег

22 марта 2023, 15:31
6

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, объяснил, почему нападающий Владимир Писарский сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

— Что вы имеете в виду?

Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

— Обида — не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку?

Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».

  • 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
  • Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Писарский Владимир Личка Марцел
Комментарии (6)
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Napaleon Banapart
1679497839
Ему 27 лет.. Было бы 23 можно было бы подождать пол года. А так схватил то что было. Нужно бабки рубить ближайшие три года. А потом Торпедо...
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АКС-74У
1679515813
Самара более статусный город, чем Самара, то же касается и в целом областей. Знаю очень много людей, которые переехали из Оренбургской области в Самарскую, но ни одного, который сделал наоборот, не в обиду оренбуржцам будет сказано.
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