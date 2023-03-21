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    «Черчесов подъедет из Будапешта»: экс-сотрудник сборной России ответил на обвинения Канчельскиса в договорняках на ЧМ-2018

    Бывший пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, работавший в команде на ЧМ-2018, ответил Андрею Канчельскису, который обвинил национальную команду в договорных матчах на домашнем турнире.

    • Россия вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
    • В 1/8 финала сборная прошла Испанию.
    • В четвертьфинале команда уступила Хорватии в серии пенальти.

    «Я искренне рекомендую отличному в прошлом футболисту Андрею Канчельскису нанять пиар-менеджера, который просто просматривал бы все цитаты до того, как они появлялись в публичном пространстве. Иначе это превращается в дешeвый популизм с намeками на нечестный футбол.

    В случае наличия у Андрея информации о договорном характере матчей мы готовы еe от него получить.

    Если факты будут заслуживать внимания, то постараемся собраться всем составом сборной России образца ЧМ-2018 и с интересом послушаем Канчельскиса лично. А заодно вспомним незабываемые мгновения того сказочного для всей страны лета.

    Тренерский штаб во главе с Черчесовым, уверен, тоже подъедет из Будапешта. Будет абсолютно правильно, если Канчельскис даст пояснения с фактурой, например, Акинфееву с его «золотой ногой», Дзюбе с Черышевым, забившим на двоих семь голов, да и всем остальным ребятам, отдавшим на самом важном для себя турнире всe без остатка.

    А если объяснить или доказать не получится, то каждый из 23 игроков и стольких же представителей административного штаба выберет свою форму реакции на эти заявления», — сказал Владимиров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.03.2023 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      KLINSI 5 часов назад

      Эх Андрей!
      На скользкую тропинку вышел. Рискуешь составить компанию Навальному и Яшину.

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