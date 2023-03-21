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  • «Черчесов подъедет из Будапешта»: экс-сотрудник сборной России ответил на обвинения Канчельскиса в договорняках на ЧМ-2018

«Черчесов подъедет из Будапешта»: экс-сотрудник сборной России ответил на обвинения Канчельскиса в договорняках на ЧМ-2018

21 марта 2023, 20:17
3

Бывший пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, работавший в команде на ЧМ-2018, ответил Андрею Канчельскису, который обвинил национальную команду в договорных матчах на домашнем турнире.

  • Россия вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
  • В 1/8 финала сборная прошла Испанию.
  • В четвертьфинале команда уступила Хорватии в серии пенальти.

«Я искренне рекомендую отличному в прошлом футболисту Андрею Канчельскису нанять пиар-менеджера, который просто просматривал бы все цитаты до того, как они появлялись в публичном пространстве. Иначе это превращается в дешeвый популизм с намeками на нечестный футбол.

В случае наличия у Андрея информации о договорном характере матчей мы готовы еe от него получить.

Если факты будут заслуживать внимания, то постараемся собраться всем составом сборной России образца ЧМ-2018 и с интересом послушаем Канчельскиса лично. А заодно вспомним незабываемые мгновения того сказочного для всей страны лета.

Тренерский штаб во главе с Черчесовым, уверен, тоже подъедет из Будапешта. Будет абсолютно правильно, если Канчельскис даст пояснения с фактурой, например, Акинфееву с его «золотой ногой», Дзюбе с Черышевым, забившим на двоих семь голов, да и всем остальным ребятам, отдавшим на самом важном для себя турнире всe без остатка.

А если объяснить или доказать не получится, то каждый из 23 игроков и стольких же представителей административного штаба выберет свою форму реакции на эти заявления», — сказал Владимиров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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KLINSI
1679423811
Эх Андрей! На скользкую тропинку вышел. Рискуешь составить компанию Навальному и Яшину.
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Bozigit
1679462120
Если доказать ему не удастся то каждый включая обслуживающие персонал плюнет в лицо обитчику
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Bozigit
1679462175
Под зад и отправить в Лондон
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