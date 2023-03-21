Карпин назвал единственное условие, при котором он может вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России.

— Дзюба вернулся в Россию. Он рвется в сборную. Для него дверь в команду закрыта?

— Если что-то поменяется и нас вернут, то шанс есть у любого игрока, как это было до бана. Мы вызывали игроков старше тридцати лет — Ерохина, того же Дзюбу собирались вызывать, но сначала он был не готов, а потом по семейным обстоятельствам не приехал.

— То есть, пока с нас не снимут отстранение, Дзюбу не вернете?

— Нет шансов ни у кого, кто старше 30 лет. И забудьте про вратарей. А почему тогда вызывают Песьякова? Потому что он не полевой игрок.