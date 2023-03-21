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    Карпин назвал единственное условие, при котором он может вызвать Дзюбу в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России.

    — Дзюба вернулся в Россию. Он рвется в сборную. Для него дверь в команду закрыта?

    — Если что-то поменяется и нас вернут, то шанс есть у любого игрока, как это было до бана. Мы вызывали игроков старше тридцати лет — Ерохина, того же Дзюбу собирались вызывать, но сначала он был не готов, а потом по семейным обстоятельствам не приехал.

    — То есть, пока с нас не снимут отстранение, Дзюбу не вернете?

    — Нет шансов ни у кого, кто старше 30 лет. И забудьте про вратарей. А почему тогда вызывают Песьякова? Потому что он не полевой игрок.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
    • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100994

      zigbert 41 минуту назад

      Вердикт ясен как белый день.

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