Семак назвал два варианта продолжения карьеры для Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил будущее в клубе Далера Кузяева.

По его словам, 30-летний футболист либо останется в Петербурге, либо уйдет в европейскую команду.

«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут.

Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом.

А если его не будет – может, останется в «Зените», – заявил Семак.