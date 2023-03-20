Семак назвал два варианта продолжения карьеры для Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил будущее в клубе Далера Кузяева.
По его словам, 30-летний футболист либо останется в Петербурге, либо уйдет в европейскую команду.
«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут.
Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом.
А если его не будет – может, останется в «Зените», – заявил Семак.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах.
Источник: «РБ Спорт»