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    Семак назвал два варианта продолжения карьеры для Кузяева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил будущее в клубе Далера Кузяева.

    По его словам, 30-летний футболист либо останется в Петербурге, либо уйдет в европейскую команду.

    «Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут.

    Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом.

    А если его не будет – может, останется в «Зените», – заявил Семак.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.03.2023 20:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      j45u45u45 48 минут назад

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      Рейтинг: +67631

      portero 57 минут назад

      В прошлом году небыло предложений, стал на год старее с чего предложениям появиться??? Посмотрят пробитую им пенку в игре с Динамо и интерес пропадёт....

      1
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      Рейтинг: +1305

      Suvorov51 1 час назад

      Ну когда журналюги оставят футболистов в покое, ну кому они такие кому за 30 нужны, да тем более тупоголовые

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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr 2 часа назад

      "ждет хорошего предложения только из-за рубежа"
      В 30 лет только от мёртвого осла уши.

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      Рейтинг: +167

      russkiisergei 2 часа назад

      сколько карьер загубил зенит?

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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr > russkiisergei 2 часа назад

      Список загубленных в студию.

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      Рейтинг: +4101

      raritet 3 часа назад

      Основная проблема таких футболистов- начинают вести себя как проститутки, и наверное проще выводить таких желающих играть уже за другой клуб из команды. Они и сами уже мыслями в "Реале", и другие начинают от них заражаться. Зенит это уже неоднократно проходил , неужели тренер не может принять волевое решение...?

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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr > raritet 2 часа назад

      Они мыслями не в "Реале", а в сказке про Ивана Дурака. Если быть более точным, то их агенты в лице близких родственников.

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      Рейтинг: +67631

      portero > raritet 55 минут назад

      Семак похоже в Зените ничего не решает, даже с заменами указаний ждёт....
      Нет тренера в Зените, да и во многих командах...

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