Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время матча с «Реалом». Бразилец ответил

Фанаты Барсы просто констатировали факт. Не более. Что тут раздувать?
Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору досталось от фанатов «Барселоны».
Во время воскресного Эль Класико они кричали «Винисиус, сдохни!».
Бразилец в ответ похлопал по нашивке победителей клубного чемпионата мира.
Это вызвало еще больше агрессии по отношению к футболисту «Реала». Позднее болельщик «Барсы» оскорбил его, сказав: «Обезьяна, сукин сын».
- «Барса» победила «Реал» со счетом 2:1.
- Команда Хави лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.
«Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?