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    Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время матча с «Реалом». Бразилец ответил

    Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору досталось от фанатов «Барселоны».

    Во время воскресного Эль Класико они кричали «Винисиус, сдохни!».

    Бразилец в ответ похлопал по нашивке победителей клубного чемпионата мира.

    Это вызвало еще больше агрессии по отношению к футболисту «Реала». Позднее болельщик «Барсы» оскорбил его, сказав: «Обезьяна, сукин сын».

    • «Барса» победила «Реал» со счетом 2:1.
    • Команда Хави лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.

    «Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +394

      TANNER 18 минут назад

      Фанаты Барсы просто констатировали факт. Не более. Что тут раздувать?

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      Рейтинг: +971

      SLADE2019 2 часа назад

      То, что среди многомиллионной армии болельщиков Барсы полно уродов, новость невеликая. Трибуны есть трибуны. Главное здесь, какова будет реакция федерации на подобные выходки. Да и клуба тоже.

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      Рейтинг: +12408

      DeStar 2 часа назад

      странно, фати и прочим бальде должно быть обидно, их же фаны их обезьянами считают

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      Рейтинг: +40

      JIEGEHDA > DeStar 44 минуты назад

      Попробую тебе объяснить.
      1) сначала идёт речь " сдохни" это уже норма , так как 90% фанатов клубов ЛА ЛИГИ говорят и делают это именно к Вини . Потому что человек с гнильцой . Танцы перед соперников , выходки кричалки и тд.
      2) по поводу обезьяны и о Фати Бальде . Фан крикнул это после того как Вини показал на эмблему КЧМ.типо мы выиграли а вы дно . Было адресовано именно Вини. А если судить по твоей речи , то когда кинули Банан в Алвеша , то фаны Мадрида официально признали своих "не белых" обезьянами?)

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      Рейтинг: +40

      JIEGEHDA > DeStar 40 минут назад

      А так же , хочется сказать и спросить фанов Реала , когда вы кричали орали какой актёр и симулянт Неймар. (Который в разы техничнее и качественнее Вини ) хочется спросить , вы орали кричали какой он кончен.ый. как вам Вини? Всё ок? Клуб Атлетико Мадрид попросил Реал и Вини не танцевать ИМЕННО ПЕРЕД ФАНАТАМИ АТЛЕТИКО. ПОПРОСИЛ .а что сделал Вини? Забил гол ПОШЁЛ ИМЕННО К ТРИБУНЕ АТЛЕТИКО И СТАНЦЕВАЛ . и вы сейчас пытаетесь защитить его? Несомненно Вини вырастает хороший игрок. Араухо закрыл Вини в последних двух играх и они прям ноль в атаке . Но как игрок хороший . А человек прям дно . Неймар и его выходки хотя бы смотрелись . Так как он показывал топ игру за Барсу . А вот Вини с грязным хайпом. Кстати "су.кин сын" слова Вини про судью в ма

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