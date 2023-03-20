Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время матча с «Реалом». Бразилец ответил

Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору досталось от фанатов «Барселоны».

Во время воскресного Эль Класико они кричали «Винисиус, сдохни!».

Бразилец в ответ похлопал по нашивке победителей клубного чемпионата мира.

Это вызвало еще больше агрессии по отношению к футболисту «Реала». Позднее болельщик «Барсы» оскорбил его, сказав: «Обезьяна, сукин сын».

«Барса» победила «Реал» со счетом 2:1.

Команда Хави лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.

«Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?