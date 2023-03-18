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    Юран объяснил, почему «Спартак» не конкурент «Зениту»

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран не верит в интригу в РПЛ.

    — Интриги в РПЛ нет?

    — Ее нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы. Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все.

    • «Оренбург» в 20-м туре РПЛ победил 2:0 «Спартак» и поднялся на 6-е место в таблице лиги.
    • «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
    • «Зенит» завтра сыграет в Москве с ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.03.2023 17:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 56 минут назад

      Ну объективно - он прав, но Америки не открыл, это и так все понимают ...

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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 5 часов назад

      А кто ставит Спартак выше помойки? пока там набор смазных нет речи, что помока все скупит, ясный член что ПРОМКВАС может скупить всю Бразилию, но а наш русский футбол кто будет развивать помойки это не нужно, только московские клубы и провинция делают это сегодня

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      Рейтинг: +1285

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Спартачи же своего уголовника ставят выше Малкома и Клаудиньо. Гыгыгы

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