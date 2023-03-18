Юран объяснил, почему «Спартак» не конкурент «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран не верит в интригу в РПЛ.
— Интриги в РПЛ нет?
— Ее нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы. Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все.
- «Оренбург» в 20-м туре РПЛ победил 2:0 «Спартак» и поднялся на 6-е место в таблице лиги.
- «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
- «Зенит» завтра сыграет в Москве с ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»