Абаскаль объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».
- Москвичи уступили в гостях со счетом 0:2.
- Это их первое поражение в РПЛ за полгода.
«Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.
Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки.
У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте», – сказал Абаскаль.
У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?
Источник: «Матч ТВ»