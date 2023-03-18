Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абаскаль объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

18 марта 2023, 14:42
18

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».

«Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.

Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки.

У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте», – сказал Абаскаль.

У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

Еще по теме:
«Просто безобразие»: Ледяхов раскритиковал игрока «Спартака» за матч с «Оренбургом» 8
Джикия назвал дату медобследования – он травмировался в матче с «Оренбургом» 1
Абаскаль ответил, считает ли он матч с «Оренбургом» худшим для «Спартака» под его руководством 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Абаскаль Гильермо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mik1954
1679140157
Мясо было мяса нет, ****** съели на обед,,,,,
Ответить
derrik2000
1679140246
Так, А ВЫВОД КАКОЙ??? Не, точно рыжий уже болт после подписания нового, улучшенного контракта, забил. Очень напомнил карьеркина в последнем сезоне.
Ответить
oyabun
1679140760
Так себе отговорки. Карпин бы лучше сказал. Или Федотов. "Мы сегодня бездарно всё прос..ли"!
Ответить
ivany4
1679141630
Это и мы видели. Причем еще в прошлых играх. Теперь посмотрим, как ты будешь решать эту проблему.
Ответить
timon2401
1679142329
Что то стало напоминать выйграный недокубок при Кононове и потом полнейший пиз...ц
Ответить
zigbert
1679142996
В перво тайме надо было играть более решительно. Слишком долго раскачивались а играть начали лишь при счете 2:0.
Ответить
Skull_Boy
1679143457
У тебя 2 мешка в защите але Вася
Ответить
neveldomha
1679143718
Прослушал Людмилу Зыкину "Оренбургский пуховый платок". До слез.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1679143926
Ну что, Оренбург по составу сильнее Спартака? Нет! Так кто же виноват в этом провале?... Посмотри на себя в зеркало.
Ответить
Димон9
1679146043
В каждой игре 1-2 мяча получат в свои ворота.Это говорит о том, что защиты нет. Работа проведена только со средней линией и с линией нападения.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+