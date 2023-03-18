Абаскаль объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».

Москвичи уступили в гостях со счетом 0:2.

Это их первое поражение в РПЛ за полгода.

«Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.

Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки.

У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте», – сказал Абаскаль.

У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?