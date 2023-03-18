Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Абаскаль объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».

    «Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.

    Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки.

    У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте», – сказал Абаскаль.

    У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

    Новости по теме
    «Просто безобразие»: Ледяхов раскритиковал игрока «Спартака» за матч с «Оренбургом» 7
    Джикия назвал дату медобследования – он травмировался в матче с «Оренбургом» 1
    Абаскаль ответил, считает ли он матч с «Оренбургом» худшим для «Спартака» под его руководством 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2023 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Barmaleushka 5 часов назад

      А где оценка от заремы вклада подкупленных Зенитом судий в победу Оренбурга ?
      И где наназначенные пенальти в ворота Оренбурга , по мнению бывшего в употреблении "судьи" федотова ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 часов назад

      финито ля комедия,с такой игрой в середину таблицы отскочите.оренбургу респект,просто разобрали спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      АКМ-74У 7 часов назад

      «Оренбург» был сильнее не только в штрафной площади, у Спартака весь правый фланг провалился полностью. Не зря аргентинца Мансилью назвали лучшим игроков матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Димон9 7 часов назад

      В каждой игре 1-2 мяча получат в свои ворота.Это говорит о том, что защиты нет. Работа проведена только со средней линией и с линией нападения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Vratarь 8 часов назад

      Заговор, друзья, за-го-вор - однозначно! Воздух в Оренбурге был пропитан антиспартаковским кислородом. Руководству "Спартака" необходимо провести встречу с представителями МинПрироды по этому вопросу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24384

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Ну что, Оренбург по составу сильнее Спартака? Нет! Так кто же виноват в этом провале?... Посмотри на себя в зеркало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4915

      neveldomha 8 часов назад

      Прослушал Людмилу Зыкину "Оренбургский пуховый платок". До слез.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17657

      NewLife 8 часов назад

      То есть тренер не при делах, а зачем ты выпускаешь целое стадо таких игроков ? К 23й минуте счет стал уже 2:0. Кто отвечает за такой состав, как не тренер ? Уже много игр подряд действия Литвинова и Пруцева - дерьмо, постоянный брак. Не может молодняк, сыгравший удачно пару раз, продолжать стабильную игру.Упрямость Абаскаля зашкаливает вопреки интересам дела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14342

      Skull_Boy 8 часов назад

      У тебя 2 мешка в защите але Вася

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1998

      Красногвардейчик 8 часов назад

      Интересно что скажет Кавазашвили? У Спартака реальные шансы обогнать Зенит......игра поставлена)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11