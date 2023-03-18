У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

Программа 20-го тура РПЛ открывалась матчем «Оренбурга» и «Спартака». И здесь случилась неожиданность – поражение «Спартака».

Как это было – гол пяткой, оба мяча прилетели в первом тайме

«Оренбург» уверенно начал матч и забил свои голы за 23 минуты. Таким был первый, автор – Юрий Ковалев, все случилось после привоза Зиньковского:

А это второй мяч – гениальный гол пяткой от Воробьева:

Пару моментов вокруг этой встречи:

Первое поражение «Спартака» в РПЛ с сентября;

У «Спартака» всего один удар в створ ворот соперника;

«Оренбург» переиграл «Спартак» по ударам: 21 vs 15.

Кажется, «Спартак» может окончательно вылететь из гонки за чемпионства. В 2023-м ему сложно в РПЛ

Статистика «Спартака» в чемпионате России в 2023 году:

• Ничья с «Уралом» 2:2.

• Очень сложная победа над «Факелом» 3:2.

• Поражение от «Оренбурга» 0:2.

• Общий счет – 5:6 не в пользу «Спартака».

• Клуб набрал всего 4 очка из 9 возможных.

После 20 туров у «Спартака» 40 очков – он отстает от «Зенита» на 8 очков. Но у «Зенита» один матч в запасе, правда, с ЦСКА. Дополнительная проблема для «Спартака»: в случае победы «Ростова» над «Химками» он сваливается на третью строчку. Турнирная таблица после матча «Спартака» выглядит так:

Главный вопрос: способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Пока, кажется, шансов становится все меньше. Представители «Спартака» никак не комментируют гонку за золотые медали. Но есть такое мнение – от Сергея Юрана:

«Ее [интриги в РПЛ] нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы.

Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своих Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все».

Фото: телеграм-канал «Спартака»