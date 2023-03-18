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    У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

    Программа 20-го тура РПЛ открывалась матчем «Оренбурга» и «Спартака». И здесь случилась неожиданность – поражение «Спартака».

    Как это было – гол пяткой, оба мяча прилетели в первом тайме

    «Оренбург» уверенно начал матч и забил свои голы за 23 минуты. Таким был первый, автор – Юрий Ковалев, все случилось после привоза Зиньковского:

    А это второй мяч – гениальный гол пяткой от Воробьева:

    Пару моментов вокруг этой встречи:

    • Первое поражение «Спартака» в РПЛ с сентября;
    • У «Спартака» всего один удар в створ ворот соперника;
    • «Оренбург» переиграл «Спартак» по ударам: 21 vs 15.

    Кажется, «Спартак» может окончательно вылететь из гонки за чемпионства. В 2023-м ему сложно в РПЛ

    Статистика «Спартака» в чемпионате России в 2023 году:

    • Ничья с «Уралом» 2:2.

    • Очень сложная победа над «Факелом» 3:2.

    • Поражение от «Оренбурга» 0:2.

    • Общий счет – 5:6 не в пользу «Спартака».

    • Клуб набрал всего 4 очка из 9 возможных.

    После 20 туров у «Спартака» 40 очков – он отстает от «Зенита» на 8 очков. Но у «Зенита» один матч в запасе, правда, с ЦСКА. Дополнительная проблема для «Спартака»: в случае победы «Ростова» над «Химками» он сваливается на третью строчку. Турнирная таблица после матча «Спартака» выглядит так:

    Главный вопрос: способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Пока, кажется, шансов становится все меньше. Представители «Спартака» никак не комментируют гонку за золотые медали. Но есть такое мнение – от Сергея Юрана:

    «Ее [интриги в РПЛ] нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы.

    Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своих Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все».

    Фото: телеграм-канал «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 14:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3806

      lordmrv 48 секунд назад

      Оренбург с победой. Все по делу. К сожалению гонка, которая была только гипотетически, теперь окончательно завершена. Пусть недруги Спартака сегодня радуются, должен же и у таких как они п.и.д.а.р.а.с.о.в быть праздник, парады то им отменили.

      0
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      Рейтинг: +11530

      alex1951 5 минут назад

      Неприятный момент для Спартака...
      Ибо из всех других команд он считался главным претендентом на золото....
      Какая то неведомая сила благоволит Зениту ,если не сам ,то Оренбург подсобил...Мафия....

      0
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      Рейтинг: +1262

      Suvorov51 11 минут назад

      Да теперь будет трудновато выиграть серебро, сейчас к вам приблизатся армейцы, они откутафят помойку завтра, ну если хукуян на подсудит помойке, да Динамо тоже может Уралу запихнуть, так что сделайте выводы после поражения и вперед к победам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3296

      Эном айс 12 минут назад

      Какая гонка..?
      Краснощёкий зацепер поскользнулся на собственных выспренных испражнениях.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3693

      anatolich72 14 минут назад

      О какой гонке речь, был приказ, зенька чемпион и звезда не майку. Остальное от лукавого.

      1
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      Рейтинг: +19155

      Cleaner 25 минут назад

      Спартак, срочно созывай вторую закрытую сходку с "боссами судейского корпуса"! На первой сходке МАЛО ЗАНЕСЛИ. РЖУ ни могу!...)))

      0
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      Рейтинг: +4052

      Kollljan 35 минут назад

      Что за тишина а эфире? Где мясные? Что, опять судьи или Газпром?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20961

      derrik2000 36 минут назад

      САМОгонка у хорошего хозяина НИКОГДА не заканчивается!
      )))

      0
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      Рейтинг: +2305

      alefreddy 50 минут назад

      гонка до этого тура была закончена а играли отвратительно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      кaстрюлька 52 минуты назад

      Зато началась гонка за почётное 10-е место

      3
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