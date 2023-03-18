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  • У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

У «Спартака» первое поражение в РПЛ с сентября. Гонка за чемпионство закончена?

18 марта 2023, 14:15
106

Программа 20-го тура РПЛ открывалась матчем «Оренбурга» и «Спартака». И здесь случилась неожиданность – поражение «Спартака».

Как это было – гол пяткой, оба мяча прилетели в первом тайме

«Оренбург» уверенно начал матч и забил свои голы за 23 минуты. Таким был первый, автор – Юрий Ковалев, все случилось после привоза Зиньковского:

А это второй мяч – гениальный гол пяткой от Воробьева:

Пару моментов вокруг этой встречи:

  • Первое поражение «Спартака» в РПЛ с сентября;
  • У «Спартака» всего один удар в створ ворот соперника;
  • «Оренбург» переиграл «Спартак» по ударам: 21 vs 15.

Кажется, «Спартак» может окончательно вылететь из гонки за чемпионства. В 2023-м ему сложно в РПЛ

Статистика «Спартака» в чемпионате России в 2023 году:

• Ничья с «Уралом» 2:2.

• Очень сложная победа над «Факелом» 3:2.

• Поражение от «Оренбурга» 0:2.

• Общий счет – 5:6 не в пользу «Спартака».

• Клуб набрал всего 4 очка из 9 возможных.

После 20 туров у «Спартака» 40 очков – он отстает от «Зенита» на 8 очков. Но у «Зенита» один матч в запасе, правда, с ЦСКА. Дополнительная проблема для «Спартака»: в случае победы «Ростова» над «Химками» он сваливается на третью строчку. Турнирная таблица после матча «Спартака» выглядит так:

Главный вопрос: способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Пока, кажется, шансов становится все меньше. Представители «Спартака» никак не комментируют гонку за золотые медали. Но есть такое мнение – от Сергея Юрана:

«Ее [интриги в РПЛ] нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы.

Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своих Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все».

Фото: телеграм-канал «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Оренбург
Комментарии (106)
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Enter2006
1679138633
А гонка за чемпионство начиналась? Какой маразматик это сказал? Всей стране понятно изначально кто будет чемпионом, а тут "гонки" устраивают...
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alefreddy
1679139010
гонка до этого тура была закончена а играли отвратительно
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Эном айс
1679141337
Какая гонка..? Краснощёкий зацепер поскользнулся на собственных выспренных испражнениях.
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insider_retro
1679143355
Наш турнир не предполагает гонок и ускорений...
Ответить
Romeo 123
1679145614
Опять судьи виноваты? Газпром купил вратарья который между ног пропускает? Опять заговор?
Ответить
Mr Green
1679146710
вот так прилетает карма, когда ты много начинаешь говорить не о своих ошибках и о футболе, а о посторонних вещах
Ответить
Красногвардейчик
1679147109
Гонка за чемпионство, закончилась ещё до первого тура. Всем давно всё ясно, в РПЛ усилиями газпрома, зелёный свет только одной команде. А все искусственные интриги, раздуваемые Кавазашвили, Ловчевым....типа Спартак поборется....просто вызывают улыбку))
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zadira56
1679148324
"Свинохвостым" перестали помогать судьи.Команда,которая привыкла зарабатывать очки на халяву)
Ответить
rattyboy
1679156396
УПС !!! Какой камуфлет!!! Можно только одним объяснить - не иначе Мюллер самому Абаскалю занес ... ))))
Ответить
serglider
1679159367
Что и требовалось доказать! Спартач сделал ставку, в основном, на российских футболеров, которые ожидаемо играют не стабильно, зачастую допуская детские ошибки в игре.
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