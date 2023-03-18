Негрейра рассказал, за что именно «Барселона» платила ему деньги

Бывший вице-президент технического судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра объяснил, за что он получал деньги от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 годы.

В отношении «Барселоны» ведется судебное разбирательство по подозрению в коррупции.

В указанные 17 лет Негрейра получил от клуба 7,3 миллиона евро.

«Барса» утверждает, что это оплата за отчеты по судьям.

Негрейра заверил, что не передавал полученные от «Барселоны» деньги арбитрам.

«Почему клуб платил мне? Так «Барса» была спокойна, что в судейском комитете не было предвзятости в ее адрес, что все нейтрально.

Я должен был ездить на матчи и получать информацию, почему арбитры приняли то или иное решение. Это было нужно «Барселоне», так как она подозревала нечестное судейство в свою сторону. Это мое мнение.

Я высказывал свое мнение по судейству. Я был консультантом», – сказал Негрейра.