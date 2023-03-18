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    Негрейра рассказал, за что именно «Барселона» платила ему деньги

    Бывший вице-президент технического судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра объяснил, за что он получал деньги от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 годы.

    • В отношении «Барселоны» ведется судебное разбирательство по подозрению в коррупции.
    • В указанные 17 лет Негрейра получил от клуба 7,3 миллиона евро.
    • «Барса» утверждает, что это оплата за отчеты по судьям.

    Негрейра заверил, что не передавал полученные от «Барселоны» деньги арбитрам.

    «Почему клуб платил мне? Так «Барса» была спокойна, что в судейском комитете не было предвзятости в ее адрес, что все нейтрально.

    Я должен был ездить на матчи и получать информацию, почему арбитры приняли то или иное решение. Это было нужно «Барселоне», так как она подозревала нечестное судейство в свою сторону. Это мое мнение.

    Я высказывал свое мнение по судейству. Я был консультантом», – сказал Негрейра.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2086

      ItalianFootball 3 часа назад

      Ахахха, да он сам себя закопает такими комментариями.

      0
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      Рейтинг: +1684

      Artemka444 4 часа назад

      Ну это не в какие ворота!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1681

      Benifacto 8 часов назад

      ну дичь жи, тогда уволился бы из судейского корпуса и устроился в Барсу работать....

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