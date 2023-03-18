Негрейра рассказал, за что именно «Барселона» платила ему деньги

Бывший вице-президент технического судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра объяснил, за что он получал деньги от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 годы.
- В отношении «Барселоны» ведется судебное разбирательство по подозрению в коррупции.
- В указанные 17 лет Негрейра получил от клуба 7,3 миллиона евро.
- «Барса» утверждает, что это оплата за отчеты по судьям.
Негрейра заверил, что не передавал полученные от «Барселоны» деньги арбитрам.
«Почему клуб платил мне? Так «Барса» была спокойна, что в судейском комитете не было предвзятости в ее адрес, что все нейтрально.
Я должен был ездить на матчи и получать информацию, почему арбитры приняли то или иное решение. Это было нужно «Барселоне», так как она подозревала нечестное судейство в свою сторону. Это мое мнение.
Я высказывал свое мнение по судейству. Я был консультантом», – сказал Негрейра.
Источник: Marca