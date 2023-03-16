Следствие нашло отчеты Негрейры о судьях для «Барсы»: они короткие, поверхностные, безграмотные

Появились новые подробности сотрудничества «Барселоны» с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

Бывший вице-президент технического судейского комитета готовил для клуба отчеты об арбитрах. Их наличие подтвердило следствие.

Однако к документам возникли вопросы. Их объем не превышал двух-трех страниц, они написаны с орфографическими ошибками, по содержанию – простые, поверхностные и некачественные.

Следователи ранее узнали, что Негрейра получал за такие отчеты в среднем более 430 тысяч евро в год.

Из-за этого на «Барсу» подали в суд. Каталонцев подозревают в коррупции и возможном влиянии на арбитров.