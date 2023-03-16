«IDотизм»: Уткин придумал новое название для Fan ID

Василий Уткин отметил разницу в посещаемости между матчами РПЛ и Fonbet Кубка России.

Также он включил в слово «идиотизм» буквы ID – это отсылка к системе Fan ID, работающей на играх чемпионата.

«Фонбет Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.

И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно ж быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.