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    «IDотизм»: Уткин придумал новое название для Fan ID

    Василий Уткин отметил разницу в посещаемости между матчами РПЛ и Fonbet Кубка России.

    Также он включил в слово «идиотизм» буквы ID – это отсылка к системе Fan ID, работающей на играх чемпионата.

    «Фонбет Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.

    И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно ж быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    16.03.2023 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 10 часов назад

      Ему дали по мордам.
      Ждет, когда посасать дадут!
      :)))

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      Рейтинг: +970

      Krics 11 часов назад

      Пенсионная реформа,тоже идиотизм.Обидно,что футбол используют в своих грязных целях политики из "ЕР".

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