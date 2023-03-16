«IDотизм»: Уткин придумал новое название для Fan ID

Василий Уткин отметил разницу в посещаемости между матчами РПЛ и Fonbet Кубка России.
Также он включил в слово «идиотизм» буквы ID – это отсылка к системе Fan ID, работающей на играх чемпионата.
«Фонбет Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.
И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно ж быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина