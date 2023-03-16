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Ловчев обвинил судей в предвзятости в пользу «Зенита»

16 марта 2023, 14:59
11

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в российском футболе.

«Еще раз хочу сказать по судьям. Это стало заметно — разность в отношении «Зенита» и других команд. Это не судейский заговор, просто судьи все понимают. Получается, – то, что нашим футболом руководят выходцы из Петербурга, сказывается на судействе», – сказал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Ниф-Ниф
1678968782
Проснулись, господин Ловчев? Да это уже и без Вас всем давно понятно. Где коллективный разум и конкретные совместные действия других клубов?
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subbotaspartak
1678969014
Выходцы из Петербурга... рисково...
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R_a_i_n
1678969453
Назвал вещи своими именами...
Ответить
ilichkadr
1678969464
Что-то Женю понесло. Видимо давно не разговаривал со своим корешком Орловым?
Ответить
Kollljan
1678969934
А как насчет предвзятости в матчах Спартака. Когда свистят внаглую в пользу Спама?
Ответить
yorgenbarenz
1678972278
Парни,это лечится.Необходимо всем клубам настраиваться на Зенит,как на смертный бой.Сливать игры преследователям питерских в долг.На следующий год в Пальмире поймут и можно будет кулуарно всем договориться вести себя по-спортивному навсегда.
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Вомбат
1678972518
По вчерашней игре он вроде бы прав. Но этого не было в прошлом сезоне. Да что там, еще осенью этого не было. Не стал бы так обобщать по одному случаю. К тому же судья Кукуляк уже наказан отстранением до конца сезона. Да и следующий сезон он начнет в первой лиге. Думаю, что его пример будет наукой другим, и судьи больше не будут помогать Зениту. А вот судья Иванов, устроивший беспредел во втором кубковом матче Локо-Спартак, наказан вообще не был. Почему?
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