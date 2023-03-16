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    Ловчев обвинил судей в предвзятости в пользу «Зенита»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в российском футболе.

    «Еще раз хочу сказать по судьям. Это стало заметно — разность в отношении «Зенита» и других команд. Это не судейский заговор, просто судьи все понимают. Получается, – то, что нашим футболом руководят выходцы из Петербурга, сказывается на судействе», – сказал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    16.03.2023 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12430

      Вомбат 16 часов назад

      По вчерашней игре он вроде бы прав. Но этого не было в прошлом сезоне. Да что там, еще осенью этого не было. Не стал бы так обобщать по одному случаю. К тому же судья Кукуляк уже наказан отстранением до конца сезона. Да и следующий сезон он начнет в первой лиге. Думаю, что его пример будет наукой другим, и судьи больше не будут помогать Зениту. А вот судья Иванов, устроивший беспредел во втором кубковом матче Локо-Спартак, наказан вообще не был. Почему?

      0
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      Рейтинг: +2624

      yorgenbarenz 16 часов назад

      Парни,это лечится.Необходимо всем клубам настраиваться на Зенит,как на смертный бой.Сливать игры преследователям питерских в долг.На следующий год в Пальмире поймут и можно будет кулуарно всем договориться вести себя по-спортивному навсегда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 16 часов назад

      Соскучился по 90-м. Когда судья выходил на игру СпартаГа, 1 свисток в рот, другой в жопу и начинал вальс ЛГБТ ромбообразных!
      :))))

      0
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      Рейтинг: +4049

      Kollljan 16 часов назад

      А как насчет предвзятости в матчах Спартака. Когда свистят внаглую в пользу Спама?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5925

      Павелий > Kollljan 16 часов назад

      Приведи пример матчЕЙ! Но не забудь про матч с Сочи и пенальти, про фотошоп футболки Мозеса, про игру с Зенитом 01.12.2019 и фол Дзюбы в атаке.

      2
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      Рейтинг: +4049

      Kollljan > Павелий 14 часов назад

      В каждом.

      0
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Kollljan 14 часов назад

      Очень мало болельщиков Зенита реально оценивающих ситуации и вот после подобных заявлений, как к вам относится, кроме как к *издаболам !!!(((

      3
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      Рейтинг: +18171

      ilichkadr 17 часов назад

      Что-то Женю понесло. Видимо давно не разговаривал со своим корешком Орловым?

      1
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      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n 17 часов назад

      Назвал вещи своими именами...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 17 часов назад

      Выходцы из Петербурга... рисково...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > subbotaspartak 14 часов назад

      А что не так - ВСЁ верно !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Ниф-Ниф 17 часов назад

      Проснулись, господин Ловчев? Да это уже и без Вас всем давно понятно. Где коллективный разум и конкретные совместные действия других клубов?

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