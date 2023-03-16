Ловчев обвинил судей в предвзятости в пользу «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в российском футболе.

«Еще раз хочу сказать по судьям. Это стало заметно — разность в отношении «Зенита» и других команд. Это не судейский заговор, просто судьи все понимают. Получается, – то, что нашим футболом руководят выходцы из Петербурга, сказывается на судействе», – сказал Ловчев.