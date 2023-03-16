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  • Канчельскис призвал Соболева срочно уезжать из России: «Беги, Форест, беги!»

Канчельскис призвал Соболева срочно уезжать из России: «Беги, Форест, беги!»

16 марта 2023, 13:19
13

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис дал совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!». Ещe раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

Какой чемпионат подойдeт Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.

Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — сказал Канчельскис.

  • Соболев в «Спартаке» 3 года.
  • За это время он забил за команду 42 гола.
  • Соболев рассчитывает забить за «Спартак» не менее 100 голов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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Январь 59
1678963531
Два дня назад Андрей слёзно плакал, что его сыночка в Англии дискредитируют, а сегодня советуют туда бежать нашим игрокам , наверняка что бы там всех наших подвергли дискриминации. Полнейшая глупость бежать в те страны , которые объявили войну России. В Европе придется жаловаться на Россию, придется поддерживать ЛГБТ, преклонят колено перед афроамериканцами. Ну и зачем ехать в Европу.? Что бы скитаться по арендам, как Миранчук? Что бы выдворили из Европы как выдворили многих из Польши, Чехии. Зачем этот бред. В Спартаке Соболев нормально прогрессирует, стабильно получает игровое время, а в Европе нужно будет пахать в три раза больше чем пашут местные игроки и быть на уровень выше, иначе будут играть местные , а Саша будет ждать свой час, а
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Красногвардейчик
1678964383
Посмотрев вчерашний кубковый матч Зенита......согласен с Канчелой, всё здесь куплено газпромом
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Artemka444
1678964491
Куда бежать то!!!
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anatolich72
1678965517
Тварь конченая, канчельскис.
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Enter2006
1678966009
Один "звездный" уже сбежал в Турцию. С позором возвратился обратно т.к. там нах не нужен.
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semm
1678967944
Какой то недоангличанин учит российских ребят как и где им жить - сам то много уважения заслужил? пёс?
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Вомбат
1678972725
Я думал, он сейчас в Англии - утешает сына, жертву англо-саксонской русофобии. А он в России уговаривет Соболева собирать манатки и бежать в Чемпионшип.
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Кузьмич на трибуне
1678988769
Ерунда это-бежать в Европу. Скоро европа сама разбежится в разные стороны.
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sined1951
1679041707
У нас мода пошла, всех более или менее известных футболистов отправить в Европу для повышения квалификации. Свою квалификацию игроки должны повышать в России. Тогда и в Евроле они будут цениться, и за них клубам будут предлагаться большие деньги. В настоящей политической обстановке уезжать за рубеж незачем.
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odessakmv
1679375307
Куда?
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