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    Канчельскис призвал Соболева срочно уезжать из России: «Беги, Форест, беги!»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис дал совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

    «Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!». Ещe раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

    Какой чемпионат подойдeт Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.

    Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — сказал Канчельскис.

    • Соболев в «Спартаке» 3 года.
    • За это время он забил за команду 42 гола.
    • Соболев рассчитывает забить за «Спартак» не менее 100 голов.

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    Источник: Legalbet

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    16.03.2023 13:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4115

      Кузьмич на трибуне 11 часов назад

      Ерунда это-бежать в Европу. Скоро европа сама разбежится в разные стороны.

      0
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      Рейтинг: +2480

      serglider > Кузьмич на трибуне 10 часов назад

      Ну-ну... Замерзнет, обанкротится, вымрет, "разбежится")))

      2
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      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka 12 часов назад

      Плыви Лидинг , плыви !

      0
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      Рейтинг: +12430

      Вомбат 16 часов назад

      Я думал, он сейчас в Англии - утешает сына, жертву англо-саксонской русофобии. А он в России уговаривет Соболева собирать манатки и бежать в Чемпионшип.

      0
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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 17 часов назад

      Это полено никому не нужное. Хорошее сравнение с Форестом. Такой же больной? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 17 часов назад

      В Европе нигде не дадут ему спартаковскую зарплату, поэтому не уедет он никуда.

      0
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      Рейтинг: +569

      semm 17 часов назад

      Какой то недоангличанин учит российских ребят как и где им жить - сам то много уважения заслужил? пёс?

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      Рейтинг: +6093

      Enter2006 17 часов назад

      Один "звездный" уже сбежал в Турцию. С позором возвратился обратно т.к. там нах не нужен.

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      Рейтинг: +3666

      anatolich72 18 часов назад

      Тварь конченая, канчельскис.

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      Рейтинг: +1670

      Artemka444 18 часов назад

      Куда бежать то!!!

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      Рейтинг: +1977

      Красногвардейчик 18 часов назад

      Посмотрев вчерашний кубковый матч Зенита......согласен с Канчелой, всё здесь куплено газпромом

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