Канчельскис призвал Соболева срочно уезжать из России: «Беги, Форест, беги!»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис дал совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!». Ещe раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

Какой чемпионат подойдeт Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.

Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — сказал Канчельскис.