«Небольшой осадочек остался»: президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком» в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил результаты двух последних матчей со «Спартаком».

Команды дважды сыграли после зимней паузы, оба раза – в Москве.

В РПЛ была ничья 2:2, в Fonbet Кубке России – 1:1.

– Есть ощущение, что «Урал» в этом сезоне стал одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате?

– Да не мыслим мы такими категориями (смеется). Не нужно нам петь дифирамбы. Мы просто стараемся играть в хороший футбол.

Ребята не стоят сзади, не отбиваются. Всем вроде бы это нравится. Как будет, так и будет.

– Что сказали вчера команде после финального свистка?

– Впереди еще ответная игра. Ничего не решено. Просто поблагодарили ребят за этот матч.

Они старались, переломили ход встречи, сравняли счет. Достойно смотрелись со «Спартаком» в Москве.

– В каком из двух матчей против «Спартака» вам ваша команда понравилась больше?

– Все-таки игры складывались по-разному. В РПЛ мы дважды вели в счете, на Кубок отыгрывались.

Если бы нам заранее кто-то сказал, что в чемпионате сыграем с красно-белыми – 2:2, то, скорее всего, согласились на такой исход.

Но вы же помните, что в самой концовке Саша Юшин вышел один на один с Селиховым и не забил... В принципе могли взять три очка. Небольшой осадочек остался.

Но все равно наши ребята молодцы. «Спартак» сейчас на ходу, Абаскаль поставил команде симпатичный футбол. Давно красно-белые так не играли. А мы им не уступили.