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    Какой вы футболист?

    «Небольшой осадочек остался»: президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком» в РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил результаты двух последних матчей со «Спартаком».

    • Команды дважды сыграли после зимней паузы, оба раза – в Москве.
    • В РПЛ была ничья 2:2, в Fonbet Кубке России – 1:1.

    – Есть ощущение, что «Урал» в этом сезоне стал одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате?

    – Да не мыслим мы такими категориями (смеется). Не нужно нам петь дифирамбы. Мы просто стараемся играть в хороший футбол.

    Ребята не стоят сзади, не отбиваются. Всем вроде бы это нравится. Как будет, так и будет.

    – Что сказали вчера команде после финального свистка?

    – Впереди еще ответная игра. Ничего не решено. Просто поблагодарили ребят за этот матч.

    Они старались, переломили ход встречи, сравняли счет. Достойно смотрелись со «Спартаком» в Москве.

    – В каком из двух матчей против «Спартака» вам ваша команда понравилась больше?

    – Все-таки игры складывались по-разному. В РПЛ мы дважды вели в счете, на Кубок отыгрывались.

    Если бы нам заранее кто-то сказал, что в чемпионате сыграем с красно-белыми – 2:2, то, скорее всего, согласились на такой исход.

    Но вы же помните, что в самой концовке Саша Юшин вышел один на один с Селиховым и не забил... В принципе могли взять три очка. Небольшой осадочек остался.

    Но все равно наши ребята молодцы. «Спартак» сейчас на ходу, Абаскаль поставил команде симпатичный футбол. Давно красно-белые так не играли. А мы им не уступили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata 21 минуту назад

      "Небольшой осадочек остался" - Судья козел 100 % не поставил (((

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