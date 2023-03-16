Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Убери легионеров, и все станет ясно»: Мостовой – о вылете «Зенита» из Fonbet Кубка России

«Убери легионеров, и все станет ясно»: Мостовой – о вылете «Зенита» из Fonbet Кубка России

16 марта 2023, 08:20
23

Александр Мостовой связал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России с отсутствием нескольких легионеров.

  • Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».
  • «Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Матч пропускали Вильмар Барриос, Малком и Родригао – они дисквалифицированы за драку с футболистами «Спартака» в ноябре.

«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровой удар. Но нужно признать, что момент непростой.

Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело.

Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
«Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка 9
Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России 3
«Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо» 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Динамо Зенит Мостовой Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ниф-Ниф
1678944878
Физрук без бразильцев и админресурса = ноль.
Ответить
ilichkadr
1678945269
Наконец-то до Шурика дошло, что убери легионеров из «Зенита», Спартака, ЦСКА, Краснодара.......... и все станет ясно.
Ответить
Эном айс
1678945868
".. Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно» - Что и было радостно сделано. А Промессию спартаковскую даже разговор не шёл, как без него кубок в Тарасовку затолкать..?
Ответить
gennadiy
1678947075
Жаль что у города пережившего блокаду,такая погрязжая в грязи команда...
Ответить
Из Твери Леха
1678951323
Я б охотно понаблюдал за лигой, если бы убрали всех легионеров.
Ответить
Павелий
1678951876
А просто убери админресур и Зенит станет тем, кем был всегда, - кусающимся середняком.
Ответить
Koni_Best_1
1678953371
Саня, убери легионеро из нашего чемпионата и тогда его смотреть будет невозможно, и так после Англии начинаешь смотреть РПЛ и кровь из глаз идет, а без легов вообще придется телевизор в окно выкинуть, так что не неси чушь
Ответить
portero
1678954756
Я бы сказал немного по другому, отсутствие плана у тренерского штаба Зенита, там куча непрофессионалов.... одни помощники, нет главного!!!!
Ответить
neveldomha
1678957000
Тогда уж давай из всех команд уберем легионеров))))). Только вот Малком уже не легионер.
Ответить
knikos
1678991905
А если убрать Промеса из Спама ? На каком месте он будет ? Или из других команд поубирать легионеров - лидеров ? Можно договориться и из Наполи убрать двух лидеров бомбардирской гонки итальянского чемпа . А уж если из МанСити убрать легов , так вообще ... А ? Как ?
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+