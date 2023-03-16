«Убери легионеров, и все станет ясно»: Мостовой – о вылете «Зенита» из Fonbet Кубка России

Александр Мостовой связал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России с отсутствием нескольких легионеров.

Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».

«Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Матч пропускали Вильмар Барриос, Малком и Родригао – они дисквалифицированы за драку с футболистами «Спартака» в ноябре.

«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровой удар. Но нужно признать, что момент непростой.

Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело.

Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал Мостовой.