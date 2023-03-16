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    Какой вы футболист?

    «Убери легионеров, и все станет ясно»: Мостовой – о вылете «Зенита» из Fonbet Кубка России

    Александр Мостовой связал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России с отсутствием нескольких легионеров.

    • Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».
    • «Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Матч пропускали Вильмар Барриос, Малком и Родригао – они дисквалифицированы за драку с футболистами «Спартака» в ноябре.

    «Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровой удар. Но нужно признать, что момент непростой.

    Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело.

    Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии34
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      Рейтинг: +8103

      nik55 34 минуты назад

      легионеры контракты заработали и теперь положили прибор на эту помойку

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      Рейтинг: +4901

      neveldomha 1 час назад

      Тогда уж давай из всех команд уберем легионеров))))). Только вот Малком уже не легионер.

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      Рейтинг: +67538

      portero 1 час назад

      Я бы сказал немного по другому, отсутствие плана у тренерского штаба Зенита, там куча непрофессионалов.... одни помощники, нет главного!!!!

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 1 час назад

      Ну как-то Мост завуалировал свою мысль.
      Ну если все клубы , и не только российские , уберут легионеров, станет всем всё ясно, и что ?
      Конкретно по Зениту хотел сказать ? Игра не выстроена , поэтому отсутствие двух ( даже лучших ) приводит к печальному результату.
      Вопросы к тренеру.
      С Химками все играли, а рисунок похожий. Вендел кажется даже не потеет, в лом ему утруждаться. Клаудиньо сейчас и год назад огромная разница( в минус), стимул "пахать" на поле пропал.
      После невыразительной игры с Химками, с отсутствием двух лучших , ещё и вратаря менять, Богданыч просто провалил вчера всё.

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      Рейтинг: +3224

      Эном айс > Алексей З 1 час назад

      При всей предвзятости к Вам..+++
      Лучше не было вердикта.

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 2 часа назад

      Саня, убери легионеро из нашего чемпионата и тогда его смотреть будет невозможно, и так после Англии начинаешь смотреть РПЛ и кровь из глаз идет, а без легов вообще придется телевизор в окно выкинуть, так что не неси чушь

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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 2 часа назад

      Опять нападки на Мостового. Он человек определенно старой формации, в том плане, что играл в Спартаке и становился с ним чемпионом в те времена, когда легионерами и не пахло в отечественном футболе. Поэтому он всегда будет выходить с подобными рассуждениями. Да и в принципе, любой человек на это имеет право, сравнивать силы клуба с легами и без.

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      Рейтинг: +5919

      Павелий 2 часа назад

      А просто убери админресур и Зенит станет тем, кем был всегда, - кусающимся середняком.

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      Рейтинг: +7196

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Я б охотно понаблюдал за лигой, если бы убрали всех легионеров.

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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > Из Твери Леха 2 часа назад

      Первая лига тебе в помощь.

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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Без Малкома и Барриоса- Зенит Обычка !
      Но , если , поставить нормального тренера- то всё будет Ок !

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      Рейтинг: +11339

      alp 3 часа назад

      ну, убери легов из любого клуба и все станет понятно.. Естественно, что если бы у Зенита леги разбежались, Зенит не сидел бы на месте, и заменил их лучшими российскими футболистами. И вот тогда уже не все бы стало понятно.. Мостовой, вроде взрослый мужик, а несет хрень какую то

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