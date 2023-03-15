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    Бывший арбитр ФИФА – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Правила для всех равные, но для кого-то они равнее»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Динамо».

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

    «По правилам игры – это нарушение правил, удар соперника по ноге. Чистый фол! Не надо за него давать желтую или красную карточку за это. Но так как нарушение было в штрафной площади, то это однозначно пенальти!

    А та компанию, которая бегает в поле и сидит на VAR, еще раз доказывает, что правила игры для всех равные, но для кого-то еще равнее», – сказал Хусаинов.

    • «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2023 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7930

      FanatSerj 13 часов назад

      Но самое смешное, что всё равно не помогло )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      г.Онега 14 часов назад

      на полиграф всех судьей ,в прямом фире))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 14 часов назад

      Позор немытым! Судей запугали поголовно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17599

      NewLife 14 часов назад

      Отправьте дюкова на помойку к друзьям. Надо сменить руководство РФС

      2
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      Рейтинг: +554

      эд100 14 часов назад

      кто то ещё остался в сомневающихся, что газадминресурс владеет чемпионатом?! невскоболотное днище...

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3223

      Опорник84 > эд100 14 часов назад

      Да какие тут сомнения. Проститутки со свистком во рту.

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