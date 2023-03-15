Бывший арбитр ФИФА – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Правила для всех равные, но для кого-то они равнее»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Динамо».

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.

Главный арбитр матча Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

«По правилам игры – это нарушение правил, удар соперника по ноге. Чистый фол! Не надо за него давать желтую или красную карточку за это. Но так как нарушение было в штрафной площади, то это однозначно пенальти!

А та компанию, которая бегает в поле и сидит на VAR, еще раз доказывает, что правила игры для всех равные, но для кого-то еще равнее», – сказал Хусаинов.