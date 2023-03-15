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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

    – Квинси – лучший легионер в истории «Спартака»?

    – Конечно, нет. Можно ответить словами Георгия Джикии, который сказал, что не надо разбрасываться словами легенда и лучший. В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси – большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадет.

    • У Промеса 102 гола за «Спартак» – больше, чем у любого другого легионера.
    • У лучшего бомбардира «Спартака» в истории Никиты Симоняна 160 голов.
    • Промес в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.03.2023 08:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13621

      Алексей З 12 часов назад

      Сколько людей, столько и мнений. Глупая затея определить лучшего , всё относительно.

      0
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 12 часов назад

      Он уже в прошлом году все сказал. Лучший для него Алекс, второй Веллитон, а Промес третий. Я считаю так же. Когда вы оцениваете нынешних игроков, не надо забывать о деградации всего росфутбола, на фоне которого Промес с его 6 летним пребыванием в Севилье и Аяксе выглядит одним из лучших. Тот Спартак, в котором Алекс был лучшим не только легионером, а лучшим игроком, был на голову сильнее нынешнего. НА ГОЛОВУ!

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Губошлёпа экстрадировать, Спартак расформировать за укрывательство! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Стадион взорвать.
      На его место поставить туалет или рынок.
      Это будеь подарком для города!
      :)))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 часов назад

      И эоо у вас лучшее?
      :)))
      О каком чемпионстве идет речь?

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      Рейтинг: +3066

      fakeid 15 часов назад

      по-моему, хряки признали лучшим дезеува

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > fakeid 14 часов назад

      кореш твой?

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