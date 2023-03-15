Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

– Квинси – лучший легионер в истории «Спартака»?

– Конечно, нет. Можно ответить словами Георгия Джикии, который сказал, что не надо разбрасываться словами легенда и лучший. В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси – большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадет.