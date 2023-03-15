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Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция

15 марта 2023, 01:18
5

C 15 марта Fan ID можно будет оформить дистанционно.

«Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:

  • с помощью загранпаспорта на 10 лет
  • с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления карты болельщика онлайн:

  • подтвержденная учетная запись на Госуслугах
  • действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
  • смартфон с NFC-модулем
  • приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.

Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: сайт Минцифры
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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_Marqella_
1678833204
мда уж
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Axe111
1678849360
Разве только 550 тысяч??? А может 550 миллионов????)
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Добрый Бобер
1678850331
Хм... 550 тысяч... Походу, FID мобилизованным в путинскую армию выдают.
Ответить
saf05
1678865407
А стадионы пустые, что-то не вяжется.
Ответить
Fialet
1678868146
Ну вот и карты раскрываются - чипы, биометрия...
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