Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция

C 15 марта Fan ID можно будет оформить дистанционно.
«Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.
Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:
- с помощью загранпаспорта на 10 лет
- с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)
Что нужно для оформления карты болельщика онлайн:
- подтвержденная учетная запись на Госуслугах
- действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
- смартфон с NFC-модулем
- приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии
С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).
Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.
Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры.
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