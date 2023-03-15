Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция

C 15 марта Fan ID можно будет оформить дистанционно.

«Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:

с помощью загранпаспорта на 10 лет

с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления карты болельщика онлайн:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах

действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)

смартфон с NFC-модулем

приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.

Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры.