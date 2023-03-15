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    Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция

    C 15 марта Fan ID можно будет оформить дистанционно.

    «Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

    Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:

    • с помощью загранпаспорта на 10 лет
    • с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

    Что нужно для оформления карты болельщика онлайн:

    • подтвержденная учетная запись на Госуслугах
    • действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
    • смартфон с NFC-модулем
    • приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии

    С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

    Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.

    Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: сайт Минцифры

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    15.03.2023 01:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 12 часов назад

      Ну вот и карты раскрываются - чипы, биометрия...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      saf05 13 часов назад

      А стадионы пустые, что-то не вяжется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 15 часов назад

      Три клика на госуслугах. Ноете бл@дь

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp > mama1991 14 часов назад

      странная точка зрения.. так и до "один раз не пи#орас" можно договорится...

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 17 часов назад

      Хм... 550 тысяч... Походу, FID мобилизованным в путинскую армию выдают.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 18 часов назад

      Разве только 550 тысяч??? А может 550 миллионов????)

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 22 часа назад

      мда уж

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