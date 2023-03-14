Баринов отреагировал на поражение «Локомотива» от «Акрона» в матче, который он должен был пропускать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.
- Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
- «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
- Клубу грозило техническое поражение в случае победы.
– Первый тайм провалили полностью, во втором – выровняли игру, стали смотреться лучше и могли вырвать победу. Всe прекрасно понимаем, что проиграли подбор в начале матча.
– Во втором тайме играл форвардом?
– Не совсем форвардом, восьмерку. Часто оказывался на острие атаки, хотелось забить и выиграть. Ничего страшного.
– Пенальти – лотерея?
– Конечно.
– Может ли вылет из Кубка дать вам сконцентрироваться на чемпионате?
– Двигаемся дальше, вместе добьемся целей. В следующем матче сделаем всe, чтобы порадовать всех болельщиков и сотрудников клуба победой
Источник: «Матч ТВ»