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    Какой вы футболист?

    Баринов отреагировал на поражение «Локомотива» от «Акрона» в матче, который он должен был пропускать

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

    • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    – Первый тайм провалили полностью, во втором – выровняли игру, стали смотреться лучше и могли вырвать победу. Всe прекрасно понимаем, что проиграли подбор в начале матча.

    – Во втором тайме играл форвардом?

    – Не совсем форвардом, восьмерку. Часто оказывался на острие атаки, хотелось забить и выиграть. Ничего страшного.

    – Пенальти – лотерея?

    – Конечно.

    – Может ли вылет из Кубка дать вам сконцентрироваться на чемпионате?

    – Двигаемся дальше, вместе добьемся целей. В следующем матче сделаем всe, чтобы порадовать всех болельщиков и сотрудников клуба победой

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +346

      crf575757 21 час назад

      Локомотив начал сдуваться! Счастливо вылететь из Премьер лиги!!!

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 14 марта, 23:09

      Так именно из за Баринова Локомотив и при выигрыше вылетел бы....технарь всё равно

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