Баринов отреагировал на поражение «Локомотива» от «Акрона» в матче, который он должен был пропускать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

– Первый тайм провалили полностью, во втором – выровняли игру, стали смотреться лучше и могли вырвать победу. Всe прекрасно понимаем, что проиграли подбор в начале матча.

– Во втором тайме играл форвардом?

– Не совсем форвардом, восьмерку. Часто оказывался на острие атаки, хотелось забить и выиграть. Ничего страшного.

– Пенальти – лотерея?

– Конечно.

– Может ли вылет из Кубка дать вам сконцентрироваться на чемпионате?

– Двигаемся дальше, вместе добьемся целей. В следующем матче сделаем всe, чтобы порадовать всех болельщиков и сотрудников клуба победой