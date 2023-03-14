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    Какой вы футболист?

    Селюк: «Песьяков будет играть в сборной до 45, потому что его жена – подруга жены Карпина?»

    Агент Дмитрий Селюк раскритиковал выбор вратарей в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

    «Есть вопросы к тренеру вратарей сборной Виталию Кафанову. Песьякову, Джанаеву и Шунин по 35-36 лет. А где Лантратов, которому 27 лет, а проявил он себя в начале года чуть ли не лучше всех, столько вытащил. Почему он недостоин вызова?

    Зато приглашается Песьяков, который в каждой игре пускает, в предыдущей игре так вообще уже просто смешно было.

    Понятно, Кафанов не мог не взять своего парня из «Ростова», но ведь он взял Шунина, который не из «Ростова», но трeшку получил, а Джанаев вообще получил четвeрочку. Принцип один: кто ближе к телу. Но сборная должна набираться из лучших, а не их тех, кто удобнее Кафанову.

    Или, может, Песьяков у нас будет играть до 45 из-за того, что его жена — подруга жены Карпина? Или, может, Кафанову мешает совмещение должностей, потому что он постоянно смотрит «Ростов», а не мешало бы поехать и посмотреть на игру других команд», — сказал Селюк.

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    Источник: Legalbet

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    14.03.2023 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +346

      crf575757 21 час назад

      Селюк! А ты вообще кто такой, чтобы обсуждать выбор тренера сборной!? Да ты просто МУДАК конченый!!!

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      Рейтинг: +7964

      Томик 14 марта, 23:09

      Вот будет Селюк тренером сборной России по футболу - наберёт только достойных. И как покажет всем... На самом деле хочется, несомненно, видеть молодых сильных вратарей в сборной и уж кого не хочется видеть не то, что в Сборной, но и вообще, так это Джанаева, который нам чемпионство просрал. И мы об этом никогда не забудем. Но, про подругу жены - это перебор, конечно.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 14 марта, 15:12

      Потешный агент

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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 15:12

      На каталке тоже можно в воротах ездить

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