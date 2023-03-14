Селюк: «Песьяков будет играть в сборной до 45, потому что его жена – подруга жены Карпина?»

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал выбор вратарей в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

«Есть вопросы к тренеру вратарей сборной Виталию Кафанову. Песьякову, Джанаеву и Шунин по 35-36 лет. А где Лантратов, которому 27 лет, а проявил он себя в начале года чуть ли не лучше всех, столько вытащил. Почему он недостоин вызова?

Зато приглашается Песьяков, который в каждой игре пускает, в предыдущей игре так вообще уже просто смешно было.

Понятно, Кафанов не мог не взять своего парня из «Ростова», но ведь он взял Шунина, который не из «Ростова», но трeшку получил, а Джанаев вообще получил четвeрочку. Принцип один: кто ближе к телу. Но сборная должна набираться из лучших, а не их тех, кто удобнее Кафанову.

Или, может, Песьяков у нас будет играть до 45 из-за того, что его жена — подруга жены Карпина? Или, может, Кафанову мешает совмещение должностей, потому что он постоянно смотрит «Ростов», а не мешало бы поехать и посмотреть на игру других команд», — сказал Селюк.